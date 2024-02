Frontale a Strozza, le due auto in fiamme. Quattro feriti, grave una neonata

Due auto hanno preso fuoco dopo l’impatto frontale avvenuto intorno alle 13 di domenica 25 febbraio a Strozza, sulla strada provinciale 14. Quattro i feriti tra cui due più gravi: un 2enne e una neonata di pochi mesi che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Bergamo. Entrambi sono in prognosi riservata.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che una coppia sulla trentina d’anni con un neonato viaggiasse in direzione Sant’Omobono a bordo di una Fiat Tipo quando si è scontrata con una Opel Adam guidata da un giovane di 22 anni diretta verso Bergamo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due elicotteri e due ambulanze , oltre ai Carabinieri di Zogno e ai Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e i volontari di Madone che hanno lavorato circa due ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza le auto, andate completamente distrutte e poste sotto sequestro vista la gravità dei feriti.

Mentre la mamma 29enne è stata trasportata in codice verde alle Gavazzeni, la neonata e il conducente dell’altra auto, il 22enne sono stati portati in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata.