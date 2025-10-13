Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Lunedì 13 Ottobre 2025

Investito mentre attraversa ad Almenno San Bartolomeo, resta grave l’anziano

L’INCIDENTE. L’uomo di 78 anni del paese è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in prognosi riservata.

Mariachiara Vanotti
Mariachiara Vanotti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La rotonda dove è avvenuto l’incidente
La rotonda dove è avvenuto l’incidente

Restano gravi le condizioni dell’uomo di 78 anni di Almenno San Bartolomeo investito nella mattinata di sabato in via Papa Giovanni XXIII. L’anziano stava attraversando la strada poco oltre la rotatoria che conduce verso il centro, quando è sopraggiunta una Lancia Y guidata da una donna di 71 anni, anche lei del paese, che stava svoltando a destra in direzione della pasticceria Pasqualina.

L’impatto è stato inevitabile: l’uomo sarebbe comparso all’improvviso davanti all’auto, hanno raccontato i testimoni, lasciando alla conducente pochissimo margine per evitarlo. L’urto è stato violento e l’anziano è caduto a faccia in giù. Alcuni passanti e titolari delle attività vicine sono accorsi per prestare aiuto e chiamare il 112.

Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia locale che hanno provveduto a delimitare l’area per consentire le operazioni di soccorso. Il tratto di strada è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per agevolare l’atterraggio dell’elisoccorso che ha poi trasferito l’uomo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: ha subìto un serio trauma cranico, oltre a lesioni interne, e le sue condizioni restano critiche. La prognosi è riservata.

Nel paese si è subito diffusa la notizia dell’incidente, suscitando grande preoccupazione. I carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, anche grazie alle riprese delle telecamere e alle testimonianze raccolte.

