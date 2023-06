La montagna chiede aiuto, ma i fondi sono insufficienti

Il commercio di montagna ha «fame» di contributi. In Valle Imagna la Comunità montana ha chiuso le richieste di contributi a fondo perso a negozi, ambulanti, alberghi, ristoranti, bar e servizi. A disposizione c’erano 200mila euro e in pochi giorni si sono esauriti i fondi disponibili. Sono arrivate 79 domande per 1.300.000 euro di investimenti nelle loro attività. Per Ascom è un segno di vitalità del settore, negozianti e artigiani cercano di rinnovare loro attività.