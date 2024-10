L’addio all’autista Atb morto in un incidente in moto: «Locatelli, un uomo buono»

La comunità di Sant’Omobono Terme nella mattinata di sabato 5 ottobre si è riunita nella chiesa parrocchiale di Selino Basso per dare un ultimo saluto a Tiziano Locatelli, 53 anni, morto in un incidente stradale martedì 1 ottobre. «Una persona semplice, un gran lavoratore» così lo ricordano i suoi colleghi dell’Atb (Azienda trasporti Bergamo), dove era impiegato come autista da ormai tre anni e dell’Arriva Italia dove aveva lavorato negli anni precedenti.