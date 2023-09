«Luca dedicava alla montagna tutto il suo tempo libero». Mercoledì i funerali

Il ricordo

Anche il parroco della comunità almennese don Mario Rosa ha pregato con le persone presenti, che hanno poi espresso le condoglianze ai famigliari: il papà Mario, la mamma, Ivana e il fratello Francesco. È proprio Francesco, più giovane di Luca, che pur affranto ci confida: «L’improvvisa scomparsa di Luca è una tragedia per la nostra famiglia, non ci sembra vero che il nostro Luca non sia più con noi. Lui amava la montagna alla quale dedicava il suo tempo libero, tutti i fine settimana: a camminare, scalare o sciare. Luca era esperto e conosceva le montagne, era stato protagonista di scalate importanti come il Monte Bianco e montagne della Svizzera e un po’ tutti i monti della Bergamasca e lombardi. Quasi tutte le sere si allenava in palestra per tenersi in forma e per prepararsi ad arrampicarsi o a camminare in montagna. Aveva tanti amici che condividevano con lui la passione per la montagna ed era tifoso dell’Atalanta. Ieri mattina (domenica, ndr) era in cordata con il suo amico di Oltre il Colle: si conoscevano da quando erano ragazzi e di frequente scalavano insieme. Mio fratello lavorava nell’impresa edile Artifoni ed era un bravo escavatorista, proprio oggi doveva salire sul nuovo escavatore che l’impresa edile aveva acquistato per lui, invece ci ha lasciato».