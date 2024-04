Pellegrini presidente della Slovacchia, radici valdimagnine?

Il cognome e gli indizi che abbiamo trovato lascerebbero pochi dubbi, sebbene la certezza assoluta non siamo riusciti ad averla: Peter Pellegrini, il 48enne eletto nuovo presidente della Repubblica Slovacca sabato scorso, avrebbe origini valdimagnine. Il bisnonno Leopoldo – questo è certo – era lombardo ed emigrò in Slovacchia quando quella terra era parte dell’Impero austroungarico, alla fine del 1800 per lavorare alla costruzione della ferrovia tra Levice e Zvolen. «Fino a tutta la seconda metà dell’Ottocento – ricorda Antonio Carminati, direttore del Centro studi Valle Imagna – diversi valdimagnini emigrarono in Ungheria, Slovacchia, Romania e anche in Turchia per lavorare nell’edilizia, soprattutto muratori, anche minatori, per la costruzione di strade e ferrovie. Non mi meraviglierei se risultasse che Pietro Pellegrini fosse l’attuale discendente di quell’esperienza migratoria».