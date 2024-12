Tragedia in ferrata sul monte Ocone, la vittima è Michele Filippi di Sant’Omobono

Al vaglio dei carabinieri la dinamica di quanto accaduto: starà ai militari, intervenuti per gli accertamenti del caso, ricostruire le cause del drammatico infortunio in ferrata.

La chiamata ai soccorsi alle 14,15

Tragedia in montagna nel pomeriggio dell’ultimo giorno del 2024. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 14,15 dalla frazione di Valsecca di Sant’Omobono Terme, nella zona del monte Ocone. Per il 69enne, però, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente avvenuto in ferrata, al torrione 11 del percorso classificato dai realizzatori come «impegnativo». Al vaglio dei carabinieri la dinamica di quanto accaduto: starà ai militari, intervenuti per gli accertamenti del caso, ricostruire le cause del drammatico infortunio in ferrata.