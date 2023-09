Transumanza, nel weekend la festa nei prati di Almenno. Poi le tappe in pianura fino a Roccafranca

La transumanza è una pratica pastorale antica che consiste nello spostamento periodico del bestiame, in primavera con il trasferimento dei pastori ai pascoli in alta quota dove ha inizio l’alpeggio, ed in autunno, dove i pastori fanno rientro con gli animali in pianura. Oggi (sabato 23 settembre) è previsto l’arrivo delle vacche ad Almenno San Bartolomeo, nel prato nella valletta prospiciente viale de Gasperi: in occasione della festa, dalle 18 fino a tarda serata, Street food locale, esibizioni di danza e concerto del gruppo «Sempre Max 883 Tribute». Domenica alle 11,15 si terrà la conferenza «I bergamini una storia lombarda» con Antonio Carminati del Centro Studi Valle Imagna e Michele Corti (Pastoralismo alpino) in sala don Seghezzi in via Vignola ad Almenno San Bartolomeo. Per tutto il giorno, dalle 9 fino a sera, street food locale, attrazioni per bimbi, bancarelle di produttori, artigiani ed hobbisti, battesimo della sella a cavallo, poligono di tiro gratuito per bambini, concerto del coro alpino Figli di Nessuno ed esibizioni di arti marziali.