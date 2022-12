Valle Imagna, addio all’ultimo alpino dei tre fronti: aveva 102 anni

È andato avanti anche Pierino Bugada. Aveva 102 anni l’alpino di Capizzone ed era uno degli ultimi reduci bergamaschi dell’ultima guerra mondiale, l’ultimo in Valle Imagna dei sopravvissuti alla tragica Ritirata di Russia. Era ricoverato da quattro giorni per una bronchite al Policlinico San Pietro. Abitava in via Roma con la moglie Paola e il figlio Gianfranco. Bugada per 29 anni è stato emigrante in Svizzera, dove ha lavorato nei cantieri edili. A Capizzone tornò con la famiglia nel 1975. Partecipava di frequente ai raduni nazionali, provinciali e della sua Valle, sino a pochi giorni fa con il suo cappello alpino accompagnato dal «bocia» Bruno Facchinetti e amava raccontare il suo passato.