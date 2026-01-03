Abuso di alcol, una patente di guida ritirata ogni tre giorni

In Valle Seriana una patente di guida viene ritirata ogni tre giorni e mezzo, e per lo più a conducenti che sono risultati positivi all’alcol test. È il bilancio dei controlli effettuati nel 2025 dal carabinieri di Clusone sulle strade del territorio di competenza, in particolare sulla statale 671. Altro dato significativo arriva dalle contravvenzioni al codice della strada: lo scorso anno sono stati elevati 429 verbali per un totale di sanzioni pecuniarie pari a 171.051 euro. I punti decurtati agli automobilisti indisciplinati sono stati 1.138. Ci sono poi i fermi amministrativi dei veicoli che nel corso dell’anno appena trascorso sono stati 15. E i sequestri di automobili che sono arrivati a quota 21.

La notte di Capodanno

I controlli sulle strade i carabinieri di Clusone li hanno intensificati nella notte tra il 31 dicembre e Capodanno, specialmente sulla statale 671, l’arteria principale della Valle Seriana ad alto tasso di incidenti. Basti pensare che nei primi dieci mesi del 2025, nel loro tratto di competenza (e cioè da Nembro in su), i carabinieri di Clusone hanno rilevato circa 60 sinistri, e cioè cinque al mese, alcuni anche con conseguenze gravi per conducenti e passeggeri.

Nella notte a cavallo tra il 2025 e il 2026 sono state ritirate quattro patenti di guida tra Castione della Presolana, Ponte Nossa e Clusone: una perché il conducente è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, tre per guida in stato di ebbrezza. Nell’ultima notte dell’anno sono state rilevate sei infrazioni al Codice della strada per un totale di 550 euro e decurtati 30 punti. Due auto sono state sequestrate, mentre un altro veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Il fermo amministrativo su un veicolo scatta di solito per il mancato pagamento di debiti verso enti pubblici, come multe stradali, bollo auto, tasse (Irpef, Iva, Tari, Imu), contributi previdenziali (Inps) e altri tributi, dopo regolare notifica della cartella esattoriale, ma può essere anche scattare come sanzione accessoria per gravi violazioni del Codice della Strada, tipo la guida senza patente, sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza. Il sequestro dei veicoli viene nella maggior parte dei casi applicato per la mancanza di assicurazione o per la guida senza patente (o scaduta).

Controlli ai veglioni in piazza