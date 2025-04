Accoltellò un 26enne a Nembro: arrestato per tentato omicidio

Nel pomeriggio del 3 aprile, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un cittadino marocchino di 30 anni, senza fissa dimora e disoccupato, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato in via Borgo Palazzo, a Bergamo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo, su richiesta della locale Procura, con l’accusa di tentato omicidio.