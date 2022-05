Addio a Pezzoli, imprenditore e amministratore di Ardesio

Grande dispiacere ha suscitato in Ardesio, in alta valle Seriana e tra le penne nere bergamasche la scomparsa di Alberto Pezzoli, venuto a mancare nella mattinata di martedì 24 maggio. Aveva 78 anni e lascia nel dolore la moglie Loredana Franchina e la figlia Pamela, che vive in Germania (l’altra figlia era scomparsa anni fa). Alberto, impresario edile in pensione, oltre alla famiglia e al lavoro, ha dedicato tanto tempo alla pubblica amministrazione: prima come consigliere e poi come assessore ai Lavori pubblici con la carica di vicesindaco.