Addio Fattorini, sindacalista generoso: «Ci ha insegnato il valore del servizio»

Chi era Patrizio Fattorini

Originario di Gazzaniga , Patrizio Fattorini abitava a Fiorano al Serio . Era entrato nel sindacato nel lontano 1972, lavorando all’ufficio vertenze, mentre dal 1979 al 1990 si è occupato del settore tessile della Valle Seriana. Nel 1990 è poi diventato segretario generale della Fisascat, per la categoria commercio e turismo, mentre dal 2001 è stato designato come componente della segreteria Cisl fino al 2004, quando è stato eletto segretario organizzativo .

Il ricordo di amici e colleghi

Le parole di Gigi Petteni

«Oggi è proprio una brutta giornata – commenta commosso Gigi Petteni, già segretario generale della Cisl di Bergamo e della Cisl Lombardia, attualmente presidente del Patronato Inas Cisl –. Abbiamo fatto un lungo percorso insieme, che mi lascia un grandissimo ricordo umano e anche dal punto di vista sindacale. Patrizio mi ha sempre insegnato i valori del servizio e dell’organizzazione, è sempre andato dove gli è stato chiesto e si è sempre messo a disposizione. L’ho avuto come mio segretario organizzativo negli anni in cui ero segretario generale: una bella figura di quelle che lasciano il segno non solo in quello che fanno ma anche nelle persone – prosegue Petteni –. Posso solo dirgli grazie per quello che abbiamo vissuto insieme». I ricordi vanno «oltre la gratitudine e l’affetto va oltre malattie, età e luoghi. È stato bello incontrare nella vita una persona come Patrizio, con cui abbiamo affrontato tanti problemi e difficoltà come con lo spirito giusto – conclude Gigi Petteni –. Nei momenti di difficoltà bastava guardare nei suoi occhi per capire che ce l’avremmo fatta».