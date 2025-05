Addio a Serafina, recitò nel film su Papa Roncalli

Se n’è andata nei giorni dell’apertura del Conclave, dopo una vita di lavoro che l’aveva vista, comparsa, sessant’anni fa, nel film di Ermanno Olmi dedicato a Papa Giovanni XXIII. Serafina Bertocchi, 80 anni, si è spenta martedì 6 maggio nella Casa di riposo Cecilia Caccia Del Negro di Gandino, dove era da tempo ricoverata. In paese era molto conosciuta, per aver gestito con il marito Mario Paladini il negozio di vicinato della frazione di Cirano e, successivamente, il supermercato Fresco Mio a Gandino. In gioventù era entrata a far parte del cast del film «E venne un uomo» del 1965, protagonista Rod Steiger. Per rappresentare alcune figure caratteristiche della vita di Papa Roncalli furono chiamati alcuni attori gandinesi della Compagnia Stabile Loverini, grazie al rapporto di amicizia che legava Olmi a don Emilio Mayer, allora curato all’oratorio di Gandino, e a don Giorgio Longo (allora a Leffe).