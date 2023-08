Aggredito fuori dal bar: individuato il colpevole

Una tranquilla passeggiata in centro, una serata con gli amici a chiudere la giornata di Ferragosto, è finita però in ospedale , in seguito a un’aggressione .

Grazie all’attività di indagine coordinata di polizia locale e carabinieri, che prosegue per accertare la dinamica dei fatti, sarebbe stato individuato il giovane che, la sera di Ferragosto, ha aggredito lungo la via Fantoni di Dorga un diciannovenne di Castione. Secondo le prime ricostruzioni, erano circa le 22.30 della sera di Ferragosto: il 19enne castionese stava camminando verso i bar e le attività del centro di Dorga, probabilmente in compagnia di alcuni amici, quando all’inizio dell’area pedonale di via Fantoni sarebbe stato aggredito alle spalle.