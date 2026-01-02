Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 02 Gennaio 2026

Albino, giovani rapinati. Blitz dei carabinieri: «Vittime di coetanei»

L’OPERAZIONE. Militari in azione negli ultimi giorni del 2025. Nel mirino soprattutto la zona della stazione di testa Teb. «Minacce e spintoni per prendersi poche decine di euro».

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Blitz dei carabinieri contro la microcriminalità nella zona di Albino
Blitz dei carabinieri contro la microcriminalità nella zona di Albino

L’intensificazione dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Clusone nei giorni scorsi ha già dato i suoi frutti nel contrasto agli episodi di microcriminalità avvenuti nell’ultimo periodo soprattutto sul territorio di Albino: nel pomeriggio di martedì 30 dicembre i militari dell’Arma hanno individuato alcuni componenti di un gruppo di giovanissimi che – secondo quanto emerso finora – sarebbe dedito ad aggressioni ai danni di coetanei. Al centro dell’attenzione c’è, come già in passato, la zona della stazione di testa della tranvia Teb, dove è avvenuta l’operazione dei carabinieri nei giorni scorsi. Fondamentali, per ricostruire ruoli e dinamiche, si stanno rivelando sia i filmati della videosorveglianza sia le dichiarazioni rese dalle vittime, ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Le testimonianze

Le testimonianze raccolte descrivono un copione ormai tristemente noto: un gruppo di giovani che, in più riprese, avrebbe costretto alcuni coetanei a consegnare denaro minacciando e spintonando. In un’occasione sarebbe stato portato via anche un cellulare: secondo indiscrezioni, il telefono sarebbe stato recuperato dai carabinieri nell’abitazione del presunto autore della rapina, dopo un episodio avvenuto nel piazzale della stazione di Albino, dove la vittima si trovava in quel momento.

Tra gli episodi al centro delle indagini c’è l’aggressione commessa il 26 dicembre nel piazzale antistante il «Val Seriana Center», dove alcuni ragazzi hanno rapinato due coetanei, facendosi consegnare la somma di 50 euro (usati subito dopo per acquistare delle birre nel centro commerciale). Da quel pomeriggio i carabinieri di Clusone, già impegnati nei controlli straordinari per le festività, hanno avviato un percorso investigativo per chiarire le responsabilità e identificare con precisione i protagonisti.

Stazione e parco Moroni

Allertati dai genitori dei due giovani rapinati, i militari erano intervenuti subito dopo l’aggressione in via Marconi, raccogliendo le testimonianze delle vittime e di chi era presente. «C’è un forte coordinamento con i carabinieri – fa sapere il sindaco di Albino, Daniele Esposito –. Le zone più attenzionate sono la stazione con il vicino parco Moroni e la vicina via Marconi, fino al supermercato Lidl, mentre altre zone creano problemi più nel periodo estivo. Grazie al lavoro del tavolo della sicurezza locale (in cui siedono il sindaco, il comandante della polizia locale e il comandante dei carabinieri, ndr) abbiamo messo a disposizione dell’Arma anche il nostro cane antidroga, che è stato utilizzato per i controlli alla stazione».

Tra i fatti di microcriminalità segnalati negli ultimi giorni, oltre alle aggressioni nella zona della stazione, anche «il furto delle gomme di un’automobile parcheggiata al “Val Seriana Center”». Il primo cittadino assicura che «l’attenzione resta alta: siamo in contatto costante con il comandante dei carabinieri di Clusone e con il maresciallo della stazione di Albino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Clusone
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
Enti locali
Francesco Ferrari
Daniele Esposito
Carabinieri
Compagnia di Clusone
Teb
Lidl