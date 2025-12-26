Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 26 Dicembre 2025

Albino, perde il controllo dell’auto e si ribalta: illeso 25enne

LA SERA DI NATALE. Un 25enne ha fatto tuto da solo: positivo all’alcoltest. Schianto contro due auto in sosta.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Incidente ad Albino
Incidente ad Albino

Albino

Incidente stradale nella notte di Natale ad Albino. Era circa mezzanotte e mezza quando, in viale Ferruccio Parri, un ragazzo di 25 anni, residente in paese, ha perso il controllo della propria auto, una Ford Puma, finendo contro due vetture in sosta.

A seguito dell’urto, l’autovettura si è ribaltata. Il giovane è uscito dall’abitacolo illeso, ma secondo quanto accertato le sue condizioni psicofisiche risultavano alterate dall’assunzione di alcol: sottoposto al controllo con etilometro, è infatti risultato positivo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
vigili del fuoco