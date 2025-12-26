Albino, perde il controllo dell’auto e si ribalta: illeso 25enne

Incidente stradale nella notte di Natale ad Albino. Era circa mezzanotte e mezza quando, in viale Ferruccio Parri, un ragazzo di 25 anni, residente in paese, ha perso il controllo della propria auto, una Ford Puma, finendo contro due vetture in sosta.

A seguito dell’urto, l’autovettura si è ribaltata. Il giovane è uscito dall’abitacolo illeso, ma secondo quanto accertato le sue condizioni psicofisiche risultavano alterate dall’assunzione di alcol: sottoposto al controllo con etilometro, è infatti risultato positivo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.