Albino, scontro all’alba sulla statale della Valle Seriana: due feriti

Incidente ad Albino, all’alba di domenica 2 marzo, lungo la statale della Valle Seriana. Per cause ancora da chiarire, due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate poco prima dello svincolo per Cene, intorno alle 5.40: si tratta di una Skoda in transito verso Clusone e una Subaru che andava verso Bergamo. I conducenti dei due veicoli sono stati trasportati all’ospedale di Bergamo e di Seriate, entrambi in codice giallo. Sul posto due ambulanze e l’automedica, oltre a carabinieri e vigili del fuoco.