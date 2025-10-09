Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 09 Ottobre 2025

Albino, viola il divieto di avvicinamento liberandosi del braccialetto elettronico: in carcere 37enne

L’ARRESTO. L’uomo continuava a perseguitare la ex compagna, che aveva interrotto la relazione per comportamenti violenti e abuso di alcol e stupefacenti.

Una volante dei carabinieri
Una volante dei carabinieri

Albino

I carabinieri della compagnia di Clusone, nella mattinata di lunedì 6 ottobre, hanno arrestato un 37enne di origini indiane, residente in provincia di Vicenza ma di fatto domiciliato nella Bergamasca, per aver violato il diritto di avvicinamento alla ex compagna, liberandosi del braccialetto elettronico.

Minacce e aggressioni

L’uomo, spiegano i carabinieri, nonostante la misura cautelare continuava a perseguitare la ex compagna, una 45enne residente nella Bergamasca, che aveva deciso di interrompere la relazione a causa di comportamenti violenti e abuso di alcol e stupefacenti: l’indagato la molestava con minacce di morte e aggressioni fisiche.

L’allarme del braccialetto

I militari, il 1° ottobre, lo hanno intercettato ad Albino, in stato di ubriachezza e privo del braccialetto elettronico, che era stato reciso poco prima con un paio di forbici. L’allarme era stato segnalato dal sistema di monitoraggio, che aveva rilevato il tentativo di manomissione. La Procura di Bergamo ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare, evidenziando «l’assoluto spregio degli obblighi imposti e il concreto pericolo di reiterazione della condotta». Il giudice ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere.

