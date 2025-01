Alzano, multe per 400mila euro: il 70% per divieto di sosta

Sfiorano i quattrocentomila euro le sanzioni elevate nel corso del 2024 dalla polizia locale di Alzano Lombardo. La quota di accertamento ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni: ammontava infatti a circa 370mila euro nel 2023 e a 333mila euro nel 2022. Le sanzioni effettivamente pagate, secondo quanto riferisce il comandante Giuseppe Cantavenera, «sono circa il 73% ma, essendoci 60 giorni di tempo per pagare, solo a marzo verremo a conoscenza del dato esatto dell’anno scorso», visto che per il pagamento delle multe comminata nell’ultimo periodo dell’anno c’è ancora un po’ di tempo. Il numero totale di violazioni rilevate dalla polizia locale è stato di 6.700: «Più del 70% sono legate a divieti di sosta: auto parcheggiate in posti non consentiti, in alcuni casi nei posteggi riservati ai diversamente abili o ancora con disco orario non regolare». Tra le altre tipologie di sanzioni, «17 sono state per violazioni legate ai limiti di velocità, 25 i veicoli sequestrati perché circolavano senza copertura assicurativa e 140 quelli non in regola con la revisione». Anche su questo fronte si registra un aumento rispetto allo scorso anno, quando le contravvenzioni per mancanza di revisione erano 91 e quelle legate alla copertura assicurativa 14.