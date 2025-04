Amstaff uccide meticcio e ferisce la sua padrona

Un’aggressione con protagonisti due cani si è registrata domenica mattina a Ponte Nossa. L’episodio in via Libertà, lungo la strada che porta al centro del paese, poco dopo le 10,30. Una donna di 43 anni, residente a Ponte Nossa, era a passeggio con il suo cane, un meticcio, quando sono stati attaccati da un altro cane, di razza Amstaff e che, divincolatosi dal controllo del padrone, un cinquantenne del posto in quel frangente in procinto di aprire la porta d’ingresso della sua abitazione, li ha assaliti. Sul posto è giunta un’ambulanza per prendersi cura della donna, rimasta ferita. Dopo le cure del caso, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Piario.