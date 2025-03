Auto contro una recinzione, si ribalta a Castione: feriti due 18enni - Foto

Ha fatto tutto da solo l’automobilista 18enne rimasto ferito in un incidente alle 21 di mercoledì 12 marzo a Castione. Sulla Statale 671, all’altezza di via Sant’Antonio, nei presi di una curva, il giovane a bordo di una Fiat 600 ha perso il controllo della vettura mentre si dirigeva verso Clusone. Le cause sono ancora da accertare, possibile che la scarsa visibilità a causa del maltempo, abbiano provocato l’incidente.