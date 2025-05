Bergamo, camion perde il carico: code in A4. Traffico in tilt anche in Val Seriana - Video

Mattinata nera mercoledì 7 maggio per il traffico in Bergamasca, a partire dalla A4: sulla Milano-Brescia tra Grumello e Bergamo verso Milano, ci sono diversi chilometri di coda per un incidente che si è verificato prima delle 7 fra il casello di Seriate e Bergamo, all’altezza dell’aeroporto. Coinvolto un camion che avrebbe perso una parte del carico, consistente in barre di ferro : un disagio che ha causato fortunatamente non feriti ma l unghe code con il traffico solo su una sola corsia.

Disagi anche per chi viaggia verso Brescia, visto che la curiosità dei viaggiatori dovuta all’incidente sta creando rallentamenti. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 66 anni; fortunatamente non è grave.

A Clusone

Disagi anche in Val Seriana. Incidente autonomo, a Clusone, all’ingresso della frazione Fiorine per un tir che ha accidentalmente perso il rimorchio mentre viaggiava in direzione Clusone. Il fatto è accaduto attorno alle 7.30, nelle vicinanze della località Busgarina, lungo la statale 671 della Valle Seriana. Non sembrano esserci feriti e altri mezzi coinvolti. Al momento si segnala qualche rallentamento.Il rimorchio si è adagiato lungo la carreggiata, ed ostruisce parte della corsia: servirà un intervento di recupero per rimetterlo in piedi.