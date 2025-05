Bergamo, camion perde il carico: mattinata nera in A4. Traffico in tilt anche in Val Seriana - Video

Mattinata nera mercoledì 7 maggio per il traffico in Bergamasca, a partire dalla A4: sulla Milano-Brescia tra Grumello e Bergamo verso Milano, ci sono stati diversi chilometri di coda per un incidente che si è verificato prima delle 7 fra il casello di Seriate e Bergamo, all’altezza dell’aeroporto. Coinvolto un camion che ha perso una parte del carico, consistente in barre di ferro: un disagio che ha causato fortunatamente non feriti ma l unghe code con il traffico solo su una sola corsia.

Disagi anche per chi viaggiava verso Brescia, visto che la curiosità dei viaggiatori dovuta all’incidente sta creando rallentamenti. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 66 anni; fortunatamente non è grave.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, impegnato nelle operazioni di recupero del materiale disperso nell’incidente.

L’incidente si è risolto intorno alle 10.20 circa. Verso le 11 nel tratto interessato, il traffico transitava su tutte le corsie disponibili con traffico in diminuzione. Non si registrano turbative in direzione Brescia.

