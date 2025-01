Cade in moto ad Ardesio, grave un 58enne di Gromo

Il 58enne, di Gromo, stava viaggiando in via Ponte nuovo in direzione di Gromo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della motocicletta cadendo rovinosamente a terra. L’incidente non ha coinvolto nessun altro mezzo nè persona nonostante la motocicletta abbia continuato il suo percorso per circa una 30ina di metri prima di cadere e fermarsi.