Caro bollette, Nembro riduce gli orari di luci e biblioteca

Anche il Comune di Nembro corre ai ripari di fronte al caro energia. Da mercoledì 9 novembre sono entrati in vigore i primi provvedimenti con cui l’Amministrazione comunale prova a ridurre drasticamente i consumi. Come già annunciato nelle scorse settimane, i primi tagli interessano l’illuminazione pubblica. Viene mantenuta l’accensione dei lampioni sulle strade, ma rimarranno al buio mulattiere, parchi e piazze. Lo spegnimento delle luci interesserà la mulattiera che da via dei Vitalba conduce a Lonno e quella di collegamento tra via Trevasco e via Piazzo. Per quanto riguarda i parchi, saranno coinvolti il parco dei Vicari (i lampioni esterni al percorso pedonale), i giardini di via Nembrini (anche in questo caso i lampioni esterni al percorso pedonale), il parco di San Nicola, il parco degli Alpini (parco rotondo), il parco di via Meucci a Gavarno, il parco Baden Powell, i giardini Madonna dell’Uva e i giardini di Sant’Jesus. Lo stesso avverrà in diverse piazze, in particolare piazza della Libertà, piazza della Repubblica, piazza Umberto I, il sagrato della chiesa plebana, la piazzetta dietro il Credito Bergamasco e piazzetta San Sebastiano.