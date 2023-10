Cascate del Serio, ultimo show della stagione - Foto e video

In base ai ticket parcheggi distribuiti dai volontari dell’Associazione giovani è stato possibile stimare la presenza di circa 2.500 escursionisti . Numeri alla mano gli spettacoli programmati con il triplice salto hanno richiamato sul territorio di Valbondione oltre 10 mila persone a dimostrazione che l’evento rappresenta un’attrattiva turistica ed un volano economico per tutta l’Alta Val Seriana.

L’appuntamento, come sempre, era fissato per le ore 11 nell’anfiteatro naturale che spazia dalle guglie del Pinacolo di Maslana fino al Monte Pomnolo; come tradizione vuole qualche minuto prima i guardiani del Barbellino hanno aperto le paratie della diga accompagnando l’operazione con il suono della sirena posta alla sommità del dirupo.

Sagra dei Sapori locali

Quello delle cascate non è stato però l’unico evento in programma a Valbondione perché nei pressi del palazzetto dello sport ha trovato spazio il classico appuntamento con la Sagra dei Sapori locali con mercatini, pranzo tipico e musica.

«In aumento i turisti stranieri»

«L’ultima apertura delle cascate - spiegano dall’ente turistico - chiude il nostro calendario degli eventi estivi e ci permette di stilare un bilancio molto positivo della stagione in attesa dell’arrivo della neve. Abbiamo registrato la presenza di tante famiglie; ci sono state quelle che hanno scelto Valbondione per la gita in giornata mentre altre hanno deciso di trascorrervi un periodo più lungo: sono poi aumentate notevolmente le richieste di informazioni su come raggiungere le nostre vette ed il loro grado di difficoltà. Per quanto riguarda infine le presenze straniere possiamo dire che l’afflusso maggiore ha riguardato i turisti tedeschi e spagnoli».