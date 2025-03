Casnigo, scontro tra due auto sulla 671: tre feriti e pomeriggio di code

Code e rallentamenti sulla statale 671 della Valle Seriana, nei pressi di Casnigo , per un incidente avvenuto intorno alle 14 di sabato 8 marzo. Lo scontro è avvenuto in località Mele, nella zona dell’Itema, e ha coinvolto due auto. Giornata complicata soprattutto per chi è dovuto scendere verso Bergamo, con lunghe code - ormai smaltite - tra Clusone e Vertova.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, il conducente di una Bmw in viaggio verso Bergamo avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo contro uno spartitraffico e poi nella la corsia opposta, colpendo frontalmente una Suzuki Ignis. L’uomo alla guida della Bmw e la figlia, una bambina di 7 anni, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Seriate. Conseguenze più serie per la donna alla guida della Suzuki, portata in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non è in pericolo di vita. Sul posto, con i soccorritori, i vigili del fuoco e i carabinieri.