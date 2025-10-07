Clusone, il 15 novembre apre la Casa bergamasca di Babbo Natale

A Clusone, dal 15 novembre, apre la Casa bergamasca di Babbo Natale. A Palazzo Bertacchi, nel centro storico, gli elfi aiuteranno i bimbi a scrivere la letterina: quelle ricevute parteciperanno al concorso «In miniera e in fattoria gratis», per portare i compagni di classe, gratuitamente, in visita alla Fattoria Ariete e alle miniere della Val del Riso.

Alla Casa di Babbo Natale

Alla Casa bergamasca di Babbo Natale sarà possibile curiosare nelle varie stanze dell’antica dimora, con allestimenti a tema di particolare suggestione. Si potranno anche realizzare lavoretti natalizi che ricorderanno il magico incontro con Babbo Natale. La visita al Borgo tutto illuminato a festa, ai mercatini natalizi e molte altre sorprese renderanno magica la giornata passata a Clusone.

Mauro Abbadini e Roman Ceroni, della Fattoria Ariete, raccontano: «È per noi motivo di grande soddisfazione, convinti di poter ripetere l’esperienza estremamente positiva del 2023, quando abbiamo instaurato relazioni intense con le realtà locali e, soprattutto, con le famiglie. In tanti anni non abbiamo mai pensato alla Casa come ad un’iniziativa commerciale, ma sempre e solo all’appassionata volontà di regalare emozioni semplici ai bambini e agli adulti che li accompagnano. Palazzo Bertacchi ha una collocazione ideale nel centro del Borgo e la nostra iniziativa è destinata ad offrire un valore aggiunto importante alla vitalità della cittadina».

Biglietti anche online

La novità del 2025 sta nella possibilità di acquistare online i biglietti, al costo di 10 euro, con accesso gratuito per i bimbi fino ai due anni di età: «L’acquisto in prevendita - conferma Abbadini - assicura l’ingresso alla Casa Bergamasca di Babbo Natale per la data e l’orario prescelto. Sarà comunque possibile anche l’acquisto dei biglietti direttamente all’ingresso del Palazzo, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Alla casa sarà consentito l’ingresso ai cani di piccola taglia, se portati in braccio o negli appositi trasportini. Vietato invece ai cani di media e grossa taglia. Per i passeggini è previsto un apposito parcheggio».

Date e orari