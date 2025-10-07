Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 07 Ottobre 2025

Clusone, il 15 novembre apre la Casa bergamasca di Babbo Natale

L’INIZIATIVA. Sarà aperta fino al 26 dicembre a Palazzo Bertacchi, nel centro storico. Un concorso dedicato alle letterine.

Redazione Web
Redazione Web

Clusone

A Clusone, dal 15 novembre, apre la Casa bergamasca di Babbo Natale. A Palazzo Bertacchi, nel centro storico, gli elfi aiuteranno i bimbi a scrivere la letterina: quelle ricevute parteciperanno al concorso «In miniera e in fattoria gratis», per portare i compagni di classe, gratuitamente, in visita alla Fattoria Ariete e alle miniere della Val del Riso.

Alla Casa di Babbo Natale

Alla Casa bergamasca di Babbo Natale sarà possibile curiosare nelle varie stanze dell’antica dimora, con allestimenti a tema di particolare suggestione. Si potranno anche realizzare lavoretti natalizi che ricorderanno il magico incontro con Babbo Natale. La visita al Borgo tutto illuminato a festa, ai mercatini natalizi e molte altre sorprese renderanno magica la giornata passata a Clusone.

Mauro Abbadini e Roman Ceroni, della Fattoria Ariete, raccontano: «È per noi motivo di grande soddisfazione, convinti di poter ripetere l’esperienza estremamente positiva del 2023, quando abbiamo instaurato relazioni intense con le realtà locali e, soprattutto, con le famiglie. In tanti anni non abbiamo mai pensato alla Casa come ad un’iniziativa commerciale, ma sempre e solo all’appassionata volontà di regalare emozioni semplici ai bambini e agli adulti che li accompagnano. Palazzo Bertacchi ha una collocazione ideale nel centro del Borgo e la nostra iniziativa è destinata ad offrire un valore aggiunto importante alla vitalità della cittadina».

Biglietti anche online

La novità del 2025 sta nella possibilità di acquistare online i biglietti, al costo di 10 euro, con accesso gratuito per i bimbi fino ai due anni di età: «L’acquisto in prevendita - conferma Abbadini - assicura l’ingresso alla Casa Bergamasca di Babbo Natale per la data e l’orario prescelto. Sarà comunque possibile anche l’acquisto dei biglietti direttamente all’ingresso del Palazzo, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Alla casa sarà consentito l’ingresso ai cani di piccola taglia, se portati in braccio o negli appositi trasportini. Vietato invece ai cani di media e grossa taglia. Per i passeggini è previsto un apposito parcheggio».

Date e orari

Babbo Natale sarà a disposizione dei bambini a partire da sabato 15 novembre al 26 dicembre, ogni sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Aperture eccezionali lunedì 8 dicembre (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18), mercoledì 24 e venerdì 26 dicembre (dalle 14 alle 18).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clusone
Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Religioni, Fedi
Festività religiose
Natale
Mauro Abbadini
Roman Ceroni
Fattoria Ariete