Clusone, incidente tra un’auto e una moto da cross in viale Gusmini: feriti due adolescenti

Non ci sarebbero feriti gravi o in pericolo di vita nell’incidente che oggi pomeriggio ha visto coinvolti una donna di 57 anni e due adolescenti, un ragazzo e una ragazza presumibilmente di un’età compresa tra i 16 e i 18 anni. L’impatto tra un’auto e una moto è avvenuto in viale Gusmini a Clusone intorno alle 17 di venerdì 29 settembre tra una Yaris grigia guidata dalla 57enne e una moto da cross con a bordo i due ragazzi.

Il punto dell’incidente in viale Gusmini a Clusone Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente ma da una prima ricostruzione parrebbe che l’auto viaggiasse da Bergamo in direzione Clusone e stava svoltando a sinistra mentre la moto viaggiava in direzione opposta quando è avvenuto l’impatto. Sul posto i Carabinieri di Clusone per raccogliere informazioni.