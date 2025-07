Clusone, il paese dove i negozi sopravvivono alla sfida dell’«e-commerce»

Il senso di comunità e le persone che consentono di costruire relazioni autentiche, il contesto di un centro storico in cui bellezze storico artistiche si fondono con il tessuto commerciale: sono i punti di forza delle botteghe della Città di Clusone dove si trovano nove (12%) delle 74 attività bergamasche che hanno ricevuto giovedì 17 luglio il riconoscimento di «Attività storica e di tradizione» da Regione Lombardia. Nove tra negozi, botteghe artigiane e locali storici che si aggiungono a quelli già certificati, ma una piccola parte delle attività baradelle che avrebbero i requisiti per ricevere il riconoscimento. A Clusone, nonostante i cambiamenti del settore, le attività resistono.

«Una tradizione viva»

«A Clusone, il commercio non è solo un’attività economica: è una tradizione viva, fatta di botteghe, relazioni di fiducia e memoria collettiva - commenta Roberto Balduzzi, vicesindaco e assessore al Commercio e turismo -. Il riconoscimento della Regione di numerose attività storiche clusonesi è un risultato che rende profondamente orgogliosa la nostra città. Dimostra come la comunità dei commercianti clusonesi sappia custodire e valorizzare le sue radici, premiando la dedizione di famiglie e imprenditori che, da decenni, contribuiscono all’identità economica clusonese».

«Fidelizzare quotidianamente»

E sono loro, gli imprenditori a confermare che, ciò che chiede il cliente è la relazione, il confronto, il dialogo, che si costruiscono con passione, tempo e pazienza, fidelizzando i clienti. Le attività certificate quest’anno sono Cicli Pellegrini (dal 1934), Extasis Profumeria dal 1984, dove oggi Alessandra e Paola affiancano mamma Samuella e zia Giovanna: «Il servizio personale e accogliente fa la differenza oggi». In piazza Orologio «Giornali e tabacchi» delle sorelle Bianchi è un punto di riferimento dal 1961: «Per noi l’edicola è un po’ casa, e si cerca di fidelizzare quotidianamente i clienti», dicono.

Come hanno fatto a resistere? «Sicuramente investendo su loro stessi, sulla formazione, anche tramite le iniziative del Distretto del commercio, adeguando i propri locali al cambiamento ma mantenendo sempre una relazione calda, personale, dedicata al proprio cliente che si sente accolto e seguito».

«Un servizio alla comunità»

La relazione vera e autentica, secondo i commercianti, fa la differenza. E poi il contesto: rispetto a un centro commerciale Clusone offre una città d’arte e natura oltre a un’ampia tipologia di negozi. «Come Amministrazione - aggiunge Balduzzi ricordando anche diverse iniziative e sgravi per riattivare le aperture dei negozi sfitti - continuiamo a sostenere queste realtà, promuovendo iniziative che attraggano nuovi visitatori e cittadini sensibili a un modello di sviluppo autentico». Il concetto è che il commercio sia un «servizio alla comunità», precisa. «Clusone ha una tradizione commerciale importante, è un centro attrattivo per il territorio», conferma il presidente del Distretto del commercio Alta valle Seriana Clusone, Michele Lazzaretti, a sua volta figlio di commercianti. «Molte attività, che proponevano un modello di business che funzionava, negli anni hanno investito, si sono rinnovate mantenendo l’attenzione al cliente, la qualità del servizio e dei prodotti. La sfida è legata al cambio generazionale, all’obiettivo di non perdere la tradizione di una bottega. Serve sostegno economico e la Regione ha attivi dei bandi sul tema».