Clusone, si valuta l’allargamento delle curve della Selva

L’opzione allargamento

Nel frattempo si valuta anche una soluzione in tempi più brevi: l’allargamento dei punti più problematici delle curve della Selva. Quanto alla variante, dagli uffici di Comunità montana Valle Seriana a Clusone, il presidente Giampiero Calegari conferma la sua visione: «Il tema è chiaro: come Comunità montana ci stiamo impegnando per cercare di portare avanti quei progetti che abbiamo sempre detto essere la priorità. La viabilità per la nostra valle è una priorità. Martedì 17 febbraio ci collegheremo a distanza, ma il concetto è che sarà un momento molto importante e ringrazio sin da subito per la disponibilità l’assessore Terzi, Anas Roma e Anas Milano, oltre a tutti coloro che si sono prodigati fino ad oggi. In tema di viabilità, le Curve della Selva sono uno snodo cruciale per l’alta Valle Seriana (e anche per chi proviene dalla Valle di Scalve) e noi ci stiamo impegnando proprio per risolvere questa problematica. Qualcosa si muove, e sono contento. Credo che l’impegno di Comunità montana sul tema sia chiaro». Nell’incontro di martedì (17 febbraio) «si metterà a fuoco l’aggiornamento rispetto ai tempi di Anas sulla progettazione e la procedura successiva – anticipa Claudia Terzi –. Considerando che la progettazione è stata inserita nel contratto di programma tra Mit e Anas, è un elemento che fa ben sperare rispetto alla possibilità di un finanziamento futuro».