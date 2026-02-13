Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 13 Febbraio 2026

Clusone, si valuta l’allargamento delle curve della Selva

IL PROGETTO. In attesa della variante, con un vertice convocato per martedì 17 febbraio, le misurazioni dei tecnici Anas. Calegari: la viabilità è la nostra priorità.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il mezzo pesante rimasto incastrato il 3 febbraio scorso a uno dei tornanti della Selva
Il mezzo pesante rimasto incastrato il 3 febbraio scorso a uno dei tornanti della Selva

Clusone

Curve della Selva, un nuovo passo in avanti, forse due. Mentre a Clusone staranno sfilando i carri di Carnevale, martedì 17 febbraio un vertice riunirà intorno al tavolo (virtuale, in videocollegamento) Roma, Milano e la Valle Seriana per mettere a fuoco il progetto della variante Clusone-Ponte Nossa per il quale Anas Roma ha ottenuto 6 milioni di euro dal ministero dei Trasporti. Incontro al quale parteciperanno l’assessore alle infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi con i referenti di Anas Roma e Anas Milano, il presidente della Comunità montana Valle Seriana Giampiero Calegari e i sindaci dei comuni coinvolti nel tracciato.

L’opzione allargamento

Nel frattempo si valuta anche una soluzione in tempi più brevi: l’allargamento dei punti più problematici delle curve della Selva. Quanto alla variante, dagli uffici di Comunità montana Valle Seriana a Clusone, il presidente Giampiero Calegari conferma la sua visione: «Il tema è chiaro: come Comunità montana ci stiamo impegnando per cercare di portare avanti quei progetti che abbiamo sempre detto essere la priorità. La viabilità per la nostra valle è una priorità. Martedì 17 febbraio ci collegheremo a distanza, ma il concetto è che sarà un momento molto importante e ringrazio sin da subito per la disponibilità l’assessore Terzi, Anas Roma e Anas Milano, oltre a tutti coloro che si sono prodigati fino ad oggi. In tema di viabilità, le Curve della Selva sono uno snodo cruciale per l’alta Valle Seriana (e anche per chi proviene dalla Valle di Scalve) e noi ci stiamo impegnando proprio per risolvere questa problematica. Qualcosa si muove, e sono contento. Credo che l’impegno di Comunità montana sul tema sia chiaro». Nell’incontro di martedì (17 febbraio) «si metterà a fuoco l’aggiornamento rispetto ai tempi di Anas sulla progettazione e la procedura successiva – anticipa Claudia Terzi –. Considerando che la progettazione è stata inserita nel contratto di programma tra Mit e Anas, è un elemento che fa ben sperare rispetto alla possibilità di un finanziamento futuro».

Le misurazioni lungo le curve

Ma la variante non è l’unico tema sul tavolo: in questi giorni alcuni tecnici di Anas hanno effettuato misurazioni lungo le curve. L’obiettivo è quello di capire se sia possibile allargare i tornanti: ogni volta che alle curve si incontrano pullman e camion, le manovre sono sempre difficili e creano code. Per non parlare dei trasporti eccezionali, come quello che il 3 febbraio scorso è rimasto incastrato – un camion con rimorchio – nel primo tornante scendendo verso Ponte Selva. Inoltre venerdì 20 febbraio Anas incontrerà di nuovo la Comunità montana. In esame c’’è anche la sperimentazione al semaforo di Casnigo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clusone
Milano
Ponte Nossa
Roma
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Ambiente
inquinamento
Claudia Maria Terzi
giampiero calegari
regione lombardia
Comunità Montana Valle Seriana