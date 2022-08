Clusone, suite con vista sull’altopiano: lavori in corso per un hotel a 5 stelle

Sarà un natural hotel costruito con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, immerso nel verde e edificato in cima ad uno dei colli baradelli. Infatti si chiamerà «Collina»: un hotel cinque stelle con chalet, suite e loft, spa, piscine, ristorante e una vista spettacolare sull’altopiano. L’hotel, in costruzione dove vi era un tempo il Collina Verde, dovrebbe aprire entro la fine dell’estate del 2023. Un’iniziativa imprenditoriale pensata per rilanciare il turismo sulle Orobie con una struttura di eccellenza dove mancava un 5 stelle.