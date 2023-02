Confesercenti, appello a sindaci e consiglieri: salviamo i piccoli negozi

Un altro negozio di vicinato della Bergamasca, l’ennesimo degli ultimi anni, abbassa le serrande per sempre. Un tema, quello della chiusura dei piccoli negozi di paese, che preoccupa fortemente Confesercenti: per questo giovedì 23 febbraio il presidente Antonio Terzi ha inviato una lettera aperta ai neo eletti Consiglieri regionali per sollecitarli sul tema della sempre più grave e consistente perdita di negozi di vicinato in tutti i Comuni .