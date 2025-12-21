Controlli in un night club di Clusone: armi tra i clienti e sanzioni per 7mila euro

IL CASO. Locale sospeso, un cliente è stato trovato in possesso di un grosso coltello con fodero collegato alla cintura; un altro è stato trovato con un coltello in tasca e altri due nella sua auto insieme ad una pistola finta.

Nella tarda serata del 19 dicembre, la polizia di Bergamo e i carabinieri di Clusone, con il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Brescia ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bergamo, hanno effettuato un servizio di controllo amministrativo presso un Night Club di Clusone, volto a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, igiene, immigrazione, nonchè ad accertare eventuali violazioni della normativa in tema di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’ispezione, sono state accertate violazioni della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le contestazioni l’omessa redazione del piano di emergenza e di evacuazione, l’omessa nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria e l’omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Tutte violazioni che hanno portato a sanzioni amministrative per quasi 7mila euro.

L’intervento dei carabinieri a Clusone

Locale chiuso

La mancata redazione del piano di emergenza e di evacuazione ha poi portato alla sospensione dell’attività sino alla sua regolarizzazione.

Il controllo si è esteso ai frequentatori del locale, alcuni con precedenti e trovati in possesso di armi: in particolare un cliente è stato trovato in possesso di un grosso coltello con fodero collegato alla cintura; un altro è stato trovato con un coltello in tasca e altri due nella sua auto insieme ad una pistola finta con tappo rosso occultato da vernice nera. Per loro è in valutazione l’adozione di misure di prevenzione personali.