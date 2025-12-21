Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 21 Dicembre 2025

Controlli in un night club di Clusone: armi tra i clienti e sanzioni per 7mila euro

IL CASO. Locale sospeso, un cliente è stato trovato in possesso di un grosso coltello con fodero collegato alla cintura; un altro è stato trovato con un coltello in tasca e altri due nella sua auto insieme ad una pistola finta.

Redazione Web
Redazione Web
Le armi trovate nel locale a Clusone
Le armi trovate nel locale a Clusone

Clusone

Nella tarda serata del 19 dicembre, la polizia di Bergamo e i carabinieri di Clusone, con il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Brescia ed il  Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bergamo, hanno effettuato un servizio di controllo amministrativo presso un Night Club di Clusone, volto a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, igiene, immigrazione, nonchè ad accertare eventuali violazioni della normativa in tema  di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’ispezione, sono state accertate violazioni della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le contestazioni l’omessa redazione del piano di emergenza e di evacuazione, l’omessa nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria e l’omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Tutte violazioni che hanno portato a sanzioni amministrative per quasi 7mila euro.

L’intervento dei carabinieri a Clusone
L’intervento dei carabinieri a Clusone

Locale chiuso

La mancata redazione del piano di emergenza e di evacuazione ha poi portato alla sospensione dell’attività sino alla sua regolarizzazione.

Il controllo si è esteso ai frequentatori del locale, alcuni con precedenti e trovati  in possesso di armi: in particolare un cliente è stato trovato in possesso di un grosso coltello con fodero collegato alla cintura; un altro è stato trovato con un coltello in tasca e altri due nella sua auto insieme ad una pistola finta con tappo rosso occultato da vernice nera. Per loro è in valutazione l’adozione di  misure di prevenzione personali.

Anche l’area esterna al locale è stata sottoposta a verifica: qui due persone sono risultate positive su controlli alcolimetrici e quindi state segnalate all’autorità giudiziaria; un’altra è stata sanzionata amministrativamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clusone
Forze Ordine
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Giustizia, Criminalità
Criminalità
carabinieri di Clusone