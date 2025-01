Da Albino a Vertova, avanti con il tracciato del tram della Val Seriana

La Linea tramviaria T1 della Valle Seriana avrà un’estensione da Albino a Vertova. Sottoscritto il protocollo d’Intesa fra i Comuni di Albino, Bergamo, Cene, Gazzaniga, Fiorano al Serio, Vertova, la Comunità Montana della Valle Seriana, la Provincia di Bergamo e Teb e presentato il pre-progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Sottoscritto il protocollo d’Intesa

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il tracciato dell’estensione della Linea T1, della lunghezza di 7,3 Km, si sviluppa quasi parallelamente alla strada statale SS671 della Valle Seriana. Conta sette fermate: Albino (corrispondente all’attuale capolinea della Linea T1), Comenduno, Cene, Rova, Gazzaniga, Fiorano al Serio e Vertova ed attraversa i comuni di Albino, Gazzaniga, Fiorano al Serio e Vertova, lambendo il territorio di Cene senza attraversarlo direttamente. Questa configurazione permette di servire efficacemente i principali centri abitati, mantenendo un equilibrio tra accessibilità e riduzione dell’impatto sulle aree residenziali e naturali.

Il tracciato del tram La nuova linea tramviaria si sviluppa interamente in «sede propria protetta» per tutto il tracciato fino a Vertova, sfruttando una fascia larga mediamente 8-9 metri, corrispondente al vecchio sedime ferroviario, che sarà delimitata lateralmente da barriere fisiche finalizzate a prevenire intrusioni da parte di veicoli non autorizzati e accessi ai pedoni. La linea tramviaria si sviluppa nella sua totalità con configurazione a doppio binario ad eccezione di un tratto di 907 m, compreso tra i comuni di Gazzaniga e Fiorano al Serio, in cui la linea è a singolo binario.

Le opere principali

Il prolungamento della Linea T1 da Albino a Vertova è progettato in continuità con la linea esistente.

Tra le opere principali del progetto figurano il viadotto di Comenduno, lungo circa 370 metri, progettato per scavalcare la strada statale SS671 e il canale pensile, indispensabile per superare vincoli fisici quali la stretta adiacenza tra il canale idraulico e la statale, senza interferire con il traffico stradale o con il funzionamento idraulico.

La riunione sul nuovo tracciato Anche il viadotto di Cene, lungo circa 320 metri, è stato concepito per attraversare il fiume Serio e la statale SS671. Questa soluzione permette di superare uno dei tratti più complessi del tracciato, garantendo la continuità del sistema tramviario e preservando le infrastrutture esistenti.

Il viadotto di Gazzaniga rappresenta una soluzione infrastrutturale indispensabile per superare le complesse interferenze infrastrutturali e territoriali lungo il tracciato. La sua lunghezza di 465 metri consente il superamento di aree industriali e commerciali caratterizzate da alta densità, così come della Strada Provinciale ex SS671.

Un ulteriore elemento imprescindibile è la galleria artificiale di via XXIV Maggio, nel comune di Gazzaniga. Questa infrastruttura, lunga circa 300 metri, è necessaria per garantire il passaggio del tracciato in una zona densamente urbanizzata, dove gli spazi disponibili sono ridotti al minimo. La galleria consente di preservare la viabilità di superficie, che sarà ripristinata sopra il manufatto, e di minimizzare l’impatto su edifici residenziali e produttivi adiacenti.

Tempi di percorrenza

In considerazione della lunghezza del nuovo percorso da Albino a Vertova, della tipologia di tracciato, della tratta a singolo binario, del numero di fermate e delle velocità in linea, si stima un tempo di percorrenza in entrambe le direzioni pari a 21 minuti, per un totale per la tratta Bergamo–Vertova di 51 minuti.

Investimento e tempi di realizzazione