Da Fiobbio al Benin: sventato rapimento per una bergamasca 81enne

L’hanno portata in salvo venerdì scorso gli 007 italiani, sventando un tentativo di rapimento da parte di un gruppo di terroristi. Ornella Carrara, 81 anni, medico, originaria di Fiobbio di Albino, è una suora laica missionaria che da 40 anni vive in Africa e dal 2007 si trova nel nord del Benin, con l’associazione di Brescia «Piccolo Cedriac onlus», per costruire un ospedale per mamme e bambini a Goumori, piccolo paese che confina con il Burkina Faso e il Niger e che fa parte del Comune di Banikoara.