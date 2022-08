Dal Barbellino in secca riappare la stazione della vecchia teleferica

Il bacino del Barbellino, con la sua capienza di 18 milioni di metri cubi, è il più grande della bergamasca. Come noto l’apporto idrico (e nevoso) ricevuto negli ultimi mesi è stato pressoché nullo senza poi considerare i rilasci controllati che Enel Green Power ha concordato con le autorità regionali per esigenze energetiche e ambientali. Di conseguenza il drastico calo del suo livello ha riportato alla luce vecchie costruzioni sommerse dal 1931, anno in cui terminò la costruzione della diga. Ancora oggi in molti ricordano il ritorno alla luce della baita che il pastore utilizzava durante i suoi periodi trascorsi in alpeggio (riaffiorò nel 1985 dopo lo svuotamento dell’invaso per manutenzione), ma non la stazione di una teleferica che permetteva il trasporto della ghiaia dalla piana alluvionale fino alla sommità del muro in costruzione. Questa, complice anche la collocazione dietro uno sperone roccioso, risultava infatti poco appariscente benché il suo stato di conservazione, dopo quasi cento anni trascorsi sotto almeno trenta metri di acqua, sia ancora da considerarsi buono. Sotto una decina di centimetri di fango, ormai rinsecchiti dal sole, oggi si possono ancora notare alcuni scalini che davano accesso a un’area di lavoro pianeggiante, tutto costruito in calcestruzzo.