Danni causati dai vandali: 12 adolescenti in campo per ripararli

Una settimana al lavoro, a servizio del paese, prima di tornare a scuola: 12 adolescenti di terza media e prima superiore di Albino stanno vivendo l’esperienza di «Lavori in corso» promossa dall’Assessorato alle politiche giovanili, ripresa quest’anno dopo quattro anni di interruzione. Nei primi giorni i ragazzi si sono dedicati in modo particolare al risanamento e all’abbellimento di zone danneggiate dai vandali. «I ragazzi iscritti quest’anno sono dodici e sono seguiti da sei volontari – spiega Emanuela Testa, assessore alle Politiche giovanili –. I volontari appartengono ai gruppi Puliamo Albino, Alpini Albino e Gevs Protezione civile, ma anche alla cooperativa Il cantiere che collabora al progetto e il ragazzo che sta svolgendo la leva civica in Comune».

Ogni giorno i ragazzi, al lavoro dalle 8.30 alle 11.30, si dividono in tre squadre. «Nella prima giornata qualcuno di loro è andato al sottopassaggio Donatori di sangue, quello che da via Mazzini conduce al piazzale Pio La Torre: qui una porta era stata vandalizzata con delle scritte nei giorni scorsi, i ragazzi l’hanno ripulita con uno sfondo bianco, poi l’hanno dipinta con un disegno e mettendo le loro firme. Un altro gruppo si è recato al magazzino comunale per sistemare alcune panchine danneggiate e il terzo, invece, al sottopasso nei pressi dell’Isola dello zio Bruno, dove è stata da poco danneggiata una delle due lampade appena installate».