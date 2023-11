Delitto di Nembro, sabato alle 15 i funerali di Giuseppe Lombardini

Saranno celebrati sabato alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Nembro i funerali di Giuseppe Lombardini, il pensionato di 72 anni ucciso sabato scorso dal figlio Matteo di 35. Dopo l’autopsia la salma è stata restituita ai familiari e giovedì pomeriggio sarà composta nella Rsa Martino Zanchi di Alzano , dove Lombardini era stato presidente per cinque anni subito dopo essere andato in pensione dalla Bas, azienda di servizi di Bergamo dove dirigeva l’ufficio personale.

La moglie Maria Angela Stella, ferita con due coltellate e subito operata, è ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII con una prognosi di 40 giorni. Anche il figlio Matteo è ricoverato per i suoi problemi psichici: martedì è stato interrogato dal gip Stefano Storto che ha convalidato l’arresto e disposto come misura cautelare il collocamento in una casa di cura.