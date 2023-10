Omicidio di Nembro, il figlio interrogato in ospedale: «Sentivo delle voci»

«Sentivo delle voci che mi dicevano: ammazza». Matteo Lombardini, il 35enne di Nembro che il 28 ottobre ha ucciso il padre Giuseppe e ferito gravemente la madre Maria Angela nella loro casa a Viana di Nembro, lo ha dichiarato al gip Stefano Storto durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto martedì 31 ottobre in una stanza di sicurezza dell’ospedale Papa Giovanni dove il giovane è ricoverato per i suoi problemi psichici. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto come misura cautelare il collocamento in una casa di cura. Lo stesso difensore, l’avvocato Marco Avilia, lo aveva del resto fatto notare al gip: «Il mio assistito ha bisogno di cure e non di punizioni».