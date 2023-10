Tragedia a Nembro: uccide il padre e ferisce gravemente la madre

Una tragedia consumata tra le mura domestiche. Sabato sera Matteo Lombardini, di 35 anni, ha ucciso a coltellate il padre, Giuseppe Lombardini, di 72 anni, e ferito in maniera molto grave la madre, di 66 anni, sempre a coltellate. L’omicidio e tentato omicidio si sono verificati intorno all’ora di cena in via Rossini, in un’abitazione a Viana, frazione di Nembro.