Disastro del Gleno, a Bruxelles per fare memoria collettiva

«La storia del Gleno non è più solo una vicenda di casa nostra, ma rappresenta una storia italiana e da oggi europea». Così Stefano Albrici, presidente del Comitato per il centenario del Gleno, ha commentato l’incontro che si è svolto mercoledì 15 novembre a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo. Una delegazione di 42 persone proveniente dalla Valle di Scalve e dalla Valle Camonica si trova in questi giorni in Belgio per raccontare la storia del disastro avvenuto il 1° dicembre 1923.