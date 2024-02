Diventare cittadini attivi: un corso per avvicinare gli under 40 alla politica

Obiettivo: partecipazione

Il corso «La vita in comune», prevede quattro incontri dal 23 febbraio sui temi della partecipazione e cittadinanza attiva con la testimonianza di amministratori pubblici e consiglieri regionali. «Il nostro obiettivo è quello di intercettare giovani e ragazzi dai 16 ai 40 anni che possano essere interessati alla vita del territorio e quindi essere coinvolti – spiegano Alessandra Tonsi (assessore di Clusone), Nicla Oprandi (consigliere comunale di Rovetta), Luca Pendezza (sindaco di Villa d’Ogna), Michele Schiavi (consigliere regionale ed ex sindaco di Onore), Eleonora Troletti (consigliere comunale di Parre), Francesco Zanotti (consigliere comunale di Piario) –, con la finalità di offrire loro strumenti per orientarsi e poter essere attivi nella vita del territorio. E perché no, anche far sì che possano appassionarsi al mondo della politica». Il percorso è strutturato in collaborazione con Acli Bergamo e Cooperativa Sottosopra, reso possibile grazie al contributo di Comunità montana all’Informagiovani Tutti in pista.