Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 13 Febbraio 2026
Donna in bicicletta investita e trascinata da un pullman a Clusone, è grave
L’INCIDENTE. Verso le 15 elisoccorso in volo per soccorrere la ferita.
Clusone
È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con l’elicottero, la donna investita da un bus a Clusone verso le 15 in via Dante Alighieri.
Dalle prime informazioni, la donna era in bicicletta ed è stata agganciata da un autobus di linea che ha svoltato in via Dante Alighieri, provenendo da via Gusmini e dirigendosi verso la stazione. Fortunatamente dietro al pullman c’era una ragazza in auto che, accorgendosi dell’incidente, è scesa dal suo mezzo e si è sbracciata per avvisare l’autista di quello che stava succedendo.
Una volta fermato il mezzo, i primi soccorsi sono stati prestati da una dottoressa di base che ha assistito all’incidente.
La ferita è stata stabilizzata dai soccorritori e poi trasportata in ospedale in elicottero in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Clusone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA