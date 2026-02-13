Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 13 Febbraio 2026
in aggiornamento

Donna in bicicletta investita e trascinata da un pullman a Clusone, è grave

L’INCIDENTE. Verso le 15 elisoccorso in volo per soccorrere la ferita.

Il luogo dell’investimento a Clusone in via Dante Alighieri. Una donna in bicicletta trascinata da un autobus che stava svoltando, è grave
Clusone

È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con l’elicottero, la donna investita da un bus a Clusone verso le 15 in via Dante Alighieri.

Dalle prime informazioni, la donna era in bicicletta ed è stata agganciata da un autobus di linea che ha svoltato in via Dante Alighieri, provenendo da via Gusmini e dirigendosi verso la stazione. Fortunatamente dietro al pullman c’era una ragazza in auto che, accorgendosi dell’incidente, è scesa dal suo mezzo e si è sbracciata per avvisare l’autista di quello che stava succedendo.

Una volta fermato il mezzo, i primi soccorsi sono stati prestati da una dottoressa di base che ha assistito all’incidente.

La ferita è stata stabilizzata dai soccorritori e poi trasportata in ospedale in elicottero in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Clusone.

I carabinieri sul luogo dell’investimento in via Dante Alighieri a Clusone
L’elisoccorso che ha trasportato in ospedale la donna investita da un’autobus a Clusone, è grave
L’elisoccorso che ha trasportato in ospedale la donna investita da un’autobus a Clusone, è grave
(Foto di Fronzi)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

