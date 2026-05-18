Dopo il furto al Moto club di Ponte Nossa, raccolta fondi per ripartire

In dieci ore hanno raccolto circa cinquecento euro. La speranza è di riuscire a raggiungere i 2.800, cifra che aiuterà l’associazione sportiva Moto club Mg di Ponte Nossa, che gestisce la pista di enduro «Scalvina», a risollevarsi dopo il furto subito giovedì 14 maggio che, tra mini moto, attrezzature e generatori, ha arrecato un danno complessivo da circa 80mila euro al sodalizio.

L’appello: «Aiutateci a risollevare l’associazione»

«Siamo una realtà attiva sul territorio da molti anni, ma negli ultimi abbiamo intrapreso un percorso formativo con mini moto per i più piccoli» Il presidente Andrea Bosio, con il supporto dell’amico Alberto Di Rubba, deputato della Lega, ha lanciato una raccolta fondi online sulla piattaforma gofundme. «Siamo una realtà attiva sul territorio da molti anni, ma negli ultimi abbiamo intrapreso un percorso formativo con mini moto per i più piccoli – spiega –. A seguito del furto che abbiamo subito (sono state portate via dai ladri sei moto usate per i corsi di bambini e ragazzi, oltre all’attrezzatura, ndr) per ora questo progetto è scemato. Aiutateci a risollevare la nostra associazione».