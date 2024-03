Elisoccorso in azione a Gandellino e Ardesio

Pomeriggio movimentato sabato 16 marzo, in Alta Valle Seriana, dove è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per ben due volte. Il primo allarme è scattato poco prima delle 15,30 a Gandellino, nella frazione di Tezzi Alti per un uomo di 43 anni residente a Milano. Stando a una prima ricostruzione pare che avesse parcheggiato la sua auto per inserire qualcosa nel bagagliaio. Proprio mentre si trovava dietro al veicolo, la vettura si è messa in moto travolgendo l’uomo e trascinandolo per circa una ventina di metri.