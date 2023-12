Frana di Ardesio, chiesta l’archiviazione: residenti contrari

Trascorsi oltre otto mesi dal 5 aprile quando Ardesio fu risvegliato dal cedimento del canale Enel nella zona di via Monte Secco , per le persone colpite è arrivata un’altra doccia gelata: la Procura ha chiesto l’archiviazione «per mancanza di elementi utili per l’identificazione dei responsabili o comunque per la ulteriore prosecuzione delle indagini» si legge nel provvedimento . Il 19 marzo 2024 si tornerà in aula con l’obiettivo di opporsi alla richiesta di archiviazione.

«A distanza di otto mesi anziché avere delle scuse – commentano le due famiglie residenti in via Monte Secco ancora fuori casa - o dei risarcimenti, siamo ancora in balia degli eventi e non abbiamo nessuna risposta certa in mano. Il 5 aprile abbiamo rischiato la vita e abbiamo perso quello che abbiamo costruito con fatica. Non abbiamo fatto nulla per meritarci questa situazione, e vorremmo solo tornare a vivere le nostre vite. Abbiamo il diritto di riavere le nostre case com’erano, i mesi persi, le preoccupazioni per noi e per i nostri figli, le notti insonni, quelle invece non ce le restituirà mai nessuno. Abbiamo aspettato e confidato in questi mesi nelle promesse ricevute, senza risultati. Abbiamo però ancora fede nella giustizia. A questo punto non ci resta che procedere in ogni sede opportuna finché non otterremo il risarcimento dei danni subiti». I danni maggiori furono per le case poste proprio sotto il luogo dell’accaduto.