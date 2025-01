Il campione mondiale di enduro Nicoli è da «Ardesino d’oro», premi anche ai bebè

Quest’anno l’«Ardesino d’oro», è stato consegnato dal sindaco Yvan Caccia ad Arnaldo Nicoli, 60 anni, già campione mondiale di enduro che, commosso, dopo aver ringraziato per il riconoscimento ha affermato: «L’augurio è che altri possano continuare a distinguersi in questo sport per il quale sono necessari sacrifici e tanta buona educazione. Quello che raccomando agli appassionati di enduro – ha proseguito – è di non percorrere i sentieri di montagna d’estate, quando è elevata la presenza degli escursionisti. Nella speranza che, prima o dopo, le competenti autorità possano assegnarci un percorso fisso da percorrere, per il quale, naturalmente, ci si deve impegnare nella sua manutenzione, nel rispetto della natura».