Il cane antidroga Perla trova uno spacciatore: arrestato un 28enne

I Carabinieri di Clusone, grazie a «Perla», unità del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, hanno arrestato in flagranza del reato un ventottenne di origini marocchine, residente a Cene, disoccupato, con precedenti di Polizia .

Tutto è accaduto nella mattinata di giovedì 7 novembre: i militari, a conclusione di una rapida e mirata attività info-investigativa, hanno proceduto alla perquisizione personale, veicolare e domiciliare dell’indagato rinvenendo, grazie al fiuto del pastore tedesco antidroga di nome «Perla», sostanze stupefacenti come hashish e cocaina, suddivise in dosi, celate all’interno di una busta in cellophane, un bilancino di precisione e contanti ritenuti provento dell’attività illecita. L’arrestato, al termine del rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.